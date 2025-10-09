Ομάδες

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Τολιόπουλο και Καλαϊτζάκη η 12άδα των «πράσινων»
Γιάννης Κουβόπουλος 09 Οκτωβρίου 2025, 20:49
EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Τολιόπουλο και Καλαϊτζάκη η 12άδα των «πράσινων»

Οι παίκτες που είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τους Βάσκους – Κανονικά ο Σεντεκέρκις για τους γηπεδούχους.

Βιτόρια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος 

Με 14 παίκτες ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βιτόρια. Ο Εργκίν Αταμάν λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Μπουέσα Αρένα» για το ματς της 3ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπασκόνια, έκανε γνωστό πως εκτός δωδεκάδας θα μείνουν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.

Οι Έλληνες διεθνείς είναι αυτοί που δεν «χώρεσαν» στη 12άδα του συγκεκριμένου αγώνα από τον κόουτς των «πράσινων».

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR:

Σορτς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Χολμς, Γιούρτσεβεν.

Για τους γηπεδούχους τώρα, ο Σεντεκέρκις που ήταν αμφίβολος, είναι κανονικά στη διάθεση των Βάσκων και θα αγωνιστεί.



