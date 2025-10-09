Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Να σπάσει την κατάρα στη Βιτόρια

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει αντίστροφα για την αποψινή αναμέτρηση στην χώρα των Βάσκων, με τους ¨πράσινους” να έχουν να κερδίσουν εκτός έδρας την αντίπαλο τους από το 2017.

Αποστολή στη Βιτόρια: Γιάννης Κουβόπουλος

Η αποψινή αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια είναι εξ ορισμού πολύ, πολύ δύσκολη. Μιλάμε για μια ομάδα, όπως είναι η Μπασκόνια, η οποία αρέσκεται να παίζει σε έναν… τρελό ρυθμό, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα και από το γεγονός πως πρόκειται για την καλύτερη επίθεση της λίγκας, αλλά ταυτόχρονα και τη χειρότερη άμυνα. Με άλλα λόγια όσα πάνε και όσα έρθουν.

Αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι μια μεγάλη παγίδα για την ομάδα του Παναθηναϊκού αν οι “πράσινοι” αποφασίσουν να παίξουν στον ρυθμό της Μπασκόνια και το ματς γίνει… ροντέο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ακόμα στοιχείο της αναμέτρησης που δεν τον ευνοεί. Και αυτό είναι η..,. παράδοση.

Είναι χαρακτηριστικό πως τελευταία φορά που οι “πράσινοι” έφυγαν νικητές από τη Βιτόρια ήταν το μακρινό 2017. Συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου του 2017 όταν και είχαν επικρατήσει με 63-72. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός μετράει μόνο ήττες, με το σερί των Βάσκων να έχει φτάσει στο 7-0, ενώ το συνολικό σκορ των δύο αντιπάλων από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι στο 18-18.

Αναλυτικά το σερί της Μπασκόνια επί του Παναθηναϊκού

Σεζόν Αποτέλεσμα

2017-2018 85-84

2018-2019 86-77

2019-2020 93-72

2020-2021 81-79

2021-2022 98-83

2022-2023 95-90

2023-2024 75-73

2024-2025 91-77