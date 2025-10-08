Ομάδες

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Χολ, δύσκολα ο Φουρνιέ
Onsports Team 08 Οκτωβρίου 2025, 18:08
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Χολ, δύσκολα ο Φουρνιέ

Πονοκέφαλος της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ντόντα Χολ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης (08/10), λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε εκτός από το κανονικό πρόγραμμα και πλέον η συμμετοχή του στην επερχόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Ντουμπάι BC είναι αμφίβολη.

Από την άλλη πλευρά, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα και όπως όλα δείχνουν, πολύ δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Εκτός προπονήσεων παραμένουν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι συνεχίζουν με ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας και δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης, με την κατάσταση των παικτών να επανεκτιμάται στις επόμενες ώρες.



