Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για το ντέρμπι ο Φουρνιέ – Ερωτηματικό και με Dubai BC
EUROKINISSI
Onsports team 07 Οκτωβρίου 2025, 14:24
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για το ντέρμπι ο Φουρνιέ – Ερωτηματικό και με Dubai BC

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην Dubai BC για τη Euroleague, αλλά και για το ντέρμπι της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR.

«Πονοκέφαλος» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος ενδεχομένως να στερηθεί ένα βασικό «όπλο» στα επόμενα απαιτητικά ματς.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από ένα μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι, λόγω του συγκεκριμένου τραυματισμού, ο οποίος δεν αποκλείεται να του τη στερήσει τη συμμετοχή και στα επόμενα ματς.

Ο Φουρνιέ είναι πιθανό να απουσιάσει τόσο το παιχνίδι με την Dubai BC από τη Euroleague, όσο και το ντέρμπι «αιωνίων» για τη GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

   



