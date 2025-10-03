Ομάδες

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας - Όλοι μαζί για τη νίκη»
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 15:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προς τον κόσμο που θα γεμίσει το «T-Center» για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Sold out είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague και η ΚΑΕ με μήνυμά της προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Telekom Center Athens ζήτησε να πάνε όλοι με τα κασκόλ τους και να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

"Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος!

Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη!", αναφέρει το σχετικό μήνυμα.



