Θύρα 13: «Σήμερα παίρνουμε τα κασκόλ μας και δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε»

Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που θα πάει στο ΟΑΚΑ απευθύνει η Θύρα 13 ζητώντας να έχουν όλοι στα χέρια τους ένα κασκόλ για να ταξιδέψει η εικόνα σε όλη την Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μεγάλη αποψινή "μάχη" με τη Μπαρτσελόνα, ψάχνοντας το δύο στα δύο στη "διαβολοβδομάδα" της EuroLeague και η Θύρα 13 απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο ναν βρεθεί στο γήπεδο με ένα κασκόλ στο χέρι για ένα τελετουργικό που θα "ταξιδέψει" σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναλυτικά το κάλεσμα της Θύρας 13:

«Σήμερα παίρνουμε τα κασκόλ μας και δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε. Τραγουδάμε τον ΠΑΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ δυνατά με τα κασκόλ μας υψωμένα για την μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης!»