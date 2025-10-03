Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της EuroLeague

Onsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Δράση για την κορυφαία μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση υπάρχει σε άλλα έξι γήπεδο, ενώ για τους ποδοσφαιρόφιλους κάνουν σέντρα τα πρωταθλήματα της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τόφας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Extra 3 Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 Novasports Extra 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Zαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:30 Novasports Start Μονακό – Ντουμπάι Euroleague

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports 2HD Βιλερμπάν – Μπασκόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Χετάφε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal

22:30 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague