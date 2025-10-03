Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές των αναμετρήσεων της πρεμιέρας.

H Stoiximan GBL αρχίζει το Σαββατοκύριακο και η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής.

Στο Μαρούσι-Ολυμπιακός την Κυριακή (13:00) θα είναι οι Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης, στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ την ίδια μέρα (16:00) οι Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής και στο Κολοσσός-ΑΕΚ το Σάββατο (16:00) οι Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 4/10

Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)

Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5/10

ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)