Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 03 Οκτωβρίου 2025, 11:50
BASKET LEAGUE

Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές των αναμετρήσεων της πρεμιέρας. 

H Stoiximan GBL αρχίζει το Σαββατοκύριακο και η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής.

Στο Μαρούσι-Ολυμπιακός την Κυριακή (13:00) θα είναι οι Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης, στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ την ίδια μέρα (16:00) οι Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής και στο Κολοσσός-ΑΕΚ το Σάββατο (16:00) οι Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 4/10
Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)
Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)
Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5/10
ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)



