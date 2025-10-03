Ομάδες

EuroLeague: Το ιατρικό δελτίο της ημέρας - Οι απουσίες των ομάδων
Οnsports Τeam 03 Οκτωβρίου 2025, 09:55
Η δεύτερη δόση της δεύτερης αγωνιστικής είναι έτοιμη να... σερβιριστεί με τους προπονητές των ομάδων να έχουν θέματα να διαχειριστούν. 

Η 2η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με επτά αναμετρήσεις, με αρκτούς παίκτες να μην είναι σε θέση να αγωνιστούν και να δημιουργούν "πονοκέφαλο" στους προπονητής τους. 

20:00, Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε, Novasports 4

Οι γηπεδούχοι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Ντόβιντας Γκιεντράιτις, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτισους δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τζίλσον Μπάνγκο, Σκότι Γουίλμπεκιν και Άρτουρς Ζάγκαρς.

20:30, Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 5

Εκτός παραμένει σταθερά ο Βενσάν Πουαριέ για τους Τούρκους, ενώ για τους Ισραηλινούς Πι Τζέι Ντόζιερ και Νταβίντ Μουτάφ είναι αμφίβολοι.

20:30, Μονακό – Dubai BC, Novasports Start

Ο Γιοάν Μακούντου δεν θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Σπανούλη, την ώρα που ο Γκόλεματς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Τζαϊτέ. Αμφίβολοι είναι οι Νέιτ Μέισον και Σερτάτς Σανλί.

21:00, Βιλερμπάν – Μπασκόνια, Novasports 2

Ο Τομά Ερτέλ είναι εκτός για τους Γάλλους ενώ από την ομάδα της Βιτόρια θ α απουσιάσει ο Ρόντιονς Κούρουκς. Η συμμετοχή του Ντιακιτέ θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, Novasports Prime

Ο Ματίας Λεσόρ δεν είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενώ σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Ο Χουάν Νούνιεθ αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν. 

21:30, Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια, Novasports 6

Αρκετές απουσίες για τη Βαλένθια, που δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μπρανκού Μπαντιό, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, Ζαν Μοντέρο και Γιανκούμπα Σίμα. Ο Νικόλα Άκελε δεν είναι διαθέσιμος για την Βίρτους Μπολόνια.

22:30, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί, Novasports 4

Η συμμετοχή του Λόνι Γουόκερ θα κριθεί την τελευταία στιγμή από την ομάδα του Κάτας, ενώ ο Λαμάρ Σίβενς είναι εκτός από τους Γάλλους.



