Ρογκαβόπουλος: «Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο Έλληνας παίκτης στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό πανηγύρισε την νίκη και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ενώ μίλησε για το πως βιώνει το πρώτο του διάστημα στην νέα του ομάδα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχοντας περάσει από την ACB γνωρίζει καλά τι σημαίνει Μπαρτσελόνα. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα ο Έλληνας παίκτης θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του με το «τριφύλλι» στο στήθος, αυτή τη φορά απέναντι στους Καταλανούς και ξέρει ότι η αποστολή της ομάδας του είναι δύσκολη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν με πολύ μεγάλη ευχέρεια, έχουν πολύ ταλέντο και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο μετά την ήττα στην πρεμιέρα».

Για τις διαφορές σε σχέση με την πρεμιέρα: «Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, παίζουμε θεωρητικά με καλύτερη ομάδα και πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη»

Για το τι τους ζητάει ο Αταμάν: «Στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις, να μαζέψουμε τα ριμπάουντ και στην επίθεση να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα».

Για τον κόσμο: «Ήταν απίστευτη εμπειρία, ευγνώμων που την έζησα. Από την πρώτη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, τα παιδιά μου φέρονται υπέροχα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας».