Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντος Σάντος
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 23:05
EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντος Σάντος

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος ενισχύει την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία.

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Γιάγκο Ντος Σάντος. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την επιστροφή του 26χρονου Βραζιλιάνου πόιντ γκαρντ.

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος είχε μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα. Καθώς όμως τα προβλήματα τραυματισμών ταλανίζουν τη σερβική ομάδα, ο Έλληνας τεχνικός Γιάννης Σφαιρόπουλος και η διοίκηση αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Γιάγκο Ντος Σάντος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος υποβλήθηκε σε ιατρικά τεστ και όταν βγουν τ' αποτελέσματα, από τη στιγμή που θα είναι όλα εντάξει, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

 



