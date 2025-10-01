Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντος Σάντος

Onsports Team

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος ενισχύει την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία.

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Γιάγκο Ντος Σάντος. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την επιστροφή του 26χρονου Βραζιλιάνου πόιντ γκαρντ.

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος είχε μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα. Καθώς όμως τα προβλήματα τραυματισμών ταλανίζουν τη σερβική ομάδα, ο Έλληνας τεχνικός Γιάννης Σφαιρόπουλος και η διοίκηση αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Γιάγκο Ντος Σάντος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος υποβλήθηκε σε ιατρικά τεστ και όταν βγουν τ' αποτελέσματα, από τη στιγμή που θα είναι όλα εντάξει, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις.