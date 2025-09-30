Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρογκαβόπουλος στο Onsports: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό -Τα θέλουμε όλα φέτος»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 30 Σεπτεμβρίου 2025, 13:33
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ρογκαβόπουλος στο Onsports: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό -Τα θέλουμε όλα φέτος»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κάνει πρεμιέρα στη EuroLeague με το «τριφύλλι» στο στήθος και λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ με τη Μπάγερν αποκαλύπτεται στο Onsports.gr.

Συνέντευξη στον Γιάννη Κουβόπουλο

Η μεταγραφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου από την Μπασκόνια στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε μία εκ των πιο πολύπλοκων κινήσεων του φετινού μεταγραφικού παζαριού.

Η υπόθεση πέρασε από… σαράντα κύματα, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο στον Έλληνα «Killer» πόσο πολύ επιθυμούν να τον εντάξουν στην ομάδα, αλλά και ο ίδιος να δείχνει εξαρχής τη διάθεσή του να επαναπατριστεί και να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξέρει καλά τι θα πει EuroLeague. Απόψε όμως θα το ζήσει όντας παίκτης του Παναθηναϊκού. Της ομάδας των 7 ευρωπαϊκών.

Ο Έλληνας παίκτης αποκαλύπτεται στο Onsports και μιλάει για όσα έχει ζήσει μέχρι στιγμής με τα πράσινα, αλλά και για όλα όσα ονειρεύεται να ζήσει μέσα στη σεζόν, θέλοντας να κατακτήσει και τους τρεις τίτλους.

Απολαύστε τον:



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος στο Onsports: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό -Τα θέλουμε όλα φέτος»
24 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος στο Onsports: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό -Τα θέλουμε όλα φέτος»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την έναρξη της σεζόν
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την έναρξη της σεζόν
EUROLEAGUE
Euroleague: Νοκ άουτ για την Αρμάνι ο Λορέντζο Μπράουν - Το ιατρικό δελτίο της πρεμιέρας
2 ώρες πριν Euroleague: Νοκ άουτ για την Αρμάνι ο Λορέντζο Μπράουν - Το ιατρικό δελτίο της πρεμιέρας
CHAMPIONS LEAGUE
Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ανακούφιση για τους φίλους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
2 ώρες πριν Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ανακούφιση για τους φίλους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το κοινό του Porto Leone έκανε το πρώτο cancel στον Μπισμπίκη και λάτρεψε τον Μηλιώνη