Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα
Onsports Team 29 Σεπτεμβρίου 2025, 18:36
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα

Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, κανείς από τους 16 παίκτες που εμφανίστηκαν στο βίντεο της EuroLeague δεν επέλεξε το ΣΕΦ!

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ένα από τα δεκάδες βίντεο που ανεβάζει καθημερινά η EuroLeague στα social media τις τελευταίες ημέρες, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, με τα παιχνίδια της Τρίτης (30/9).

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν 16 παίκτες για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα στη διοργάνωση, με την πλειοψηφία να στέκεται σε αυτή που δημιουργούν οι Σέρβοι της Παρτίζαν (κυρίως) και του Ερυθρού Αστέρα στην Stark Arena, ενώ ψηλά στις προτιμήσεις βρέθηκε και το «Telekom Center Athens» του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ένας από τους 7 παίκτες που αναφέρθηκαν στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια ήταν ο πλέον απόλυτος από τους 16 που μίλησαν (ανάμεσά τους και οι Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιλέξουν το γήπεδο της ομάδας τους προφανώς), λέγοντας: «Η καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα είναι σίγουρα του Παναθηναϊκού! Αδιαμφισβήτητα».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως κανείς από τους παίκτες της EuroLeague δεν αναφέρθηκε στην έδρα του Ολυμπιακού, το ΣΕΦ!

Δείτε το βίντεο:

   



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Όρθια η ΑΕΛ στο Περιστέρι - Πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο
6 λεπτά πριν Super League: Όρθια η ΑΕΛ στο Περιστέρι - Πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο
SUPER LEAGUE
AEK: Standing ovation για τον αρχηγό Μάνταλο – «Ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα» δήλωσε ο MVP Πιερό!
15 λεπτά πριν AEK: Standing ovation για τον αρχηγό Μάνταλο – «Ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα» δήλωσε ο MVP Πιερό!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA
1 ώρα πριν Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA
EUROLEAGUE
Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα
2 ώρες πριν Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved