Γιανάι: «Στόχος μας η απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ»

Οnsports Τeam

Ο Όφερ Γιανάι, ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, ξεκαθάρισε τον μεγάλο φετινό στόχο της ομάδας του.

Μία από τις ομάδες που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη φετινή EuroLeague είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει ενισυχθεί σημαντικά και σύμφωνα με τον ιδιοκτή της ομάδας, Όφερ Γιανάι, ο στόχος είναι ξεκάθαρος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία λόγω και του Εurobasket, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε 26-27 νίκες στην κανονική περίοδο.

Αυτός ο αριθμός θα μας βάλει σε καλή θέση για να είμαστε στην πρώτη εξάδα και να παίξουμε απευθείας στα πλέι οφ. Αυτός είναι ο στόχος.

Θα είναι μια ξεχωριστή σεζόν και εύχομαι κάποια στιγμή οι αγώνες να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Θα είναι μια γιορτή».