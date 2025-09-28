Τα εντυπωσιακά ακυκλοφόρητα παπούτσια του Κέντρικ Ναν

Onsports Team

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ εμφανίστηκε στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR με χρυσά παπούτσια Λεμπρόν Τζέιμς που θα κυκλοφορήσουν τον ερχόμενο Δεκέμβριου.

Αν κάτι ξέρει να κάνει καλά ο Κέντρικ Ναν, είναι να ξεχωρίζει. Είτε για το μπασκετικό του ταλέντο, την προσωπικότητά του, είτε για τις στυλιστικές του επιλογές. Κάτι που φανέρωσε και στην πρόσφατη media day του Παναθηναϊκού AKTOR για την EuroLeague.

O MVP της περασμένης σεζόν, εμφανίστηκε με παπούτσια ασορτί με τη νέα φανέλα των «πράσινων». Εντυπωσιακά χρυσά, που αμέσως έκλεβαν τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για τα επετειακά Λεμπρόν Τζέιμς 40Κ. Τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσουν ακόμη και θα είναι μια ειδική έκδοση για τους 40.000 πόντους του «βασιλιά».

Ο Κέντρικ Ναν που υπήρξε συμπαίκτης του Λεμπρόν Τζέιμς, τα λάνσαρε πρώτος στην Ευρώπη στην media day του Παναθηναϊκού.