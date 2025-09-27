Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώνει «παρών» ο Τι Τζέι Σορτς – Προπονήθηκε με την ομάδα και παίζει με Μπάγερν
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 18:01
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώνει «παρών» ο Τι Τζέι Σορτς – Προπονήθηκε με την ομάδα και παίζει με Μπάγερν

Ο Αμερικανός γκαρντ όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Τι Τζέι Σορτς ταλαιπωρήθηκε από βαριά ίωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Χάνοντας τη μοναδική ευκαιρία να ακολουθήσει την αποστολή στην εμπειρία ζωής του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και το προηγούμενο διήμερα γυμνάστηκε ατομικά. Το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague, την ερχόμενη Τρίτη με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens.

Ο κορυφαίος γκαρντ της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν και μία απ’ τις σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, το Σάββατο ουσιαστικά… απάντησε το ερώτημα. Προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι και με δεδομένο πως μεσολαβούν τρεις μέρες ακόμη, τίθεται στη διάθεση του Αταμάν για την πρεμιέρα της EuroLeague! Σε μια «διαβολοβδομάδα» μάλιστα, καθώς ακολουθεί και το εντός έδρας ματς με την Μπαρτσελόνα.



