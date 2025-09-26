Ομάδες

Η κουκουβάγια ως σύμβολο των Αθηνών κοσμεί τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 21:01
Η κουκουβάγια ως σύμβολο των Αθηνών κοσμεί τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR

Στη βάση των αριθμών των παικτών του «τριφυλλιού» υπάρχει μια κουκουβάγια, το ιερό πουλί των Αθηνών και σύμβολο της πόλης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από τη δημιουργία της φανέλας με τον Παρθενώνα πριν από δύο χρόνια, τη διεξαγωγή του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έχει αποδείξει πως δεν σταματά να επιδεικνύει τη σύνδεσή του με την Αθήνα. Την πόλη του δηλαδή.

Το «τριφύλλι» το έκανε για ακόμη μια φορά, με τρόπο λιτό αλλά ιδιαιτέρως όμορφο. Επιλέγοντας να υπάρχει στη νέα φανέλα της ομάδας, το σύμβολο της πόλης. Η κουκουβάγια.

Στην πλάτη των αθλητών και συγκεκριμένα στη βάση των αριθμών στις φανέλες τους, υπάρχει η κουκουβάγια. Το ιερό πουλί της Θεάς Αθηνάς, σύμβολο σοφίας, σύνεσης, αλλά και σύμβολο της πόλης των Αθηνών.

pao2.jpg

 



