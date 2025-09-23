Ολυμπιακός: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν

Οnsports Τeam

Με τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε ο Ολυμπιακός τις εμφανίσεις της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Τις τρεις εμφανίσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για την εκκίνηση της χρονιάς με τη συμμετοχή τους στο Super Cup της Ρόδου, αλλά και την διαβολοβδομάδα στην Euroleague και ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, αποκάλυψε τις νέες φανέλες.

Η πρώτη, την οποία παρουσιάζει ο Κώστας Παπανικολάου είναι ερυθρόλευκη, με μία μεγάλη κόκκινη ρίγα και δύο λευκές, ενώ οι άλλες δύο, που τις φορούν Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ είναι μαύρη και λευκή, αντίστοιχα, με κόκκινες λεπτομέρειες.

Δείτε το βίντεο: