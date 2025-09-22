Αταμάν: «Στο “Παύλος Γιαννακόπουλος” νιώσαμε όλοι το πάθος για μπάσκετ, συγχαρητήρια σε όλους»

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε την αυλαία στο 7 ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην πετυχημένη διοργάνωσή του, αλλά και στους 40.000 φίλους του αθλήματος που παρακολούθησαν από κοντά τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά έριξε… τίτλους τέλους στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που έγινε στην Αυστραλία, ευχαριστώντας τον κόσμο που έδωσε βροντερό παρών αλλά και όλους όσους εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα μια ανεπανάληπτη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ένα φανταστικό τουρνουά στο οποίο όλοι νιώσαμε το πάθος για μπάσκετ έφτασε στο τέλος του.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους περίπου 40.000 οπαδούς που ήρθε να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια μας, σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ΝΒΑ.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τόσο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού όσο και την NBL της Αυστραλίας που έκαναν τα πάντα για να δημιουργήσουν μια μοναδική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος».