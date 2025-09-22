Ομάδες

EuroLeague: Στην Αναντολού Εφές ο Τζόρνταν Λόιντ
Onsports Team 22 Σεπτεμβρίου 2025, 15:54
EUROLEAGUE

EuroLeague: Στην Αναντολού Εφές ο Τζόρνταν Λόιντ

Σημαντική ενίσχυση στην περιφέρεια της ομάδας από την Κωνσταντινούπολη, με τον πρώην άσο της Μονακό.

Η Αναντολού Εφές τα βρήκε με τη Μονακό και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ. Ο «νατουραλιζέ» της Πολωνίας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική Πολωνίας στο Ευρωμπάσκετ 2025. Σε επτά αγώνες ο Λόιντ είχε μέσο όρο 22,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

O 32χρονος σούτινγκ γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Με τη φανέλα της Μονακό την περασμένη σεζόν (2024-25), συμμετείχε σε 33 αγώνες της Euroleague, έχοντας μέσο όρο 9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, με μέσο όρο 20:48 λεπτά συμμετοχής. Το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα NBA με τους Τορόντο Ράπτορς.

 



