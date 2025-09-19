Τα backstage της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν (vid)

Οnsports Τeam

Το ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σήκωσε... αυλαία και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από την... πρεμιέρα.

Με τον εντυπωσιακότερο τρόπο ξεκίνησε ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο από τα παρασκήνια της πρώτης αναμέτρησης κόντρα στους Σέρβους και ετοιμάζεται για όσα θα επακολουθήσουν στο Σίδνεϊ.