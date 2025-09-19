Παναθηναϊκός AKTOR: Η φωτογραφία μπροστά στην Opera του Σίδνεϊ

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η ομάδα του "τριφυλλιού" άφησε πίσω της τη Μελβούρνη και πλέον βρίσκεται στο Σίδνεϊ όπου έβγαλε την ιστορική φωτογραφία μπροστά στην Opera.

Μετά από την απόλυτα επιτυχημένη παρουσία του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, ήρθε και η ώρα για νέα στάση.

Οι "πράσινοι" αναχώρησαν από την πόλη της Αυστραλίας που βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα και μαζί με την αποστολή της Παρτιζάν "πέταξαν" για Σίδνεϊ.

Το ταξίδι διήρκεσε περίπου μίαμιση ώρα, με τις αποστολές των δύο ομάδων να μη χάνουν χρόνο και να κατευθύνονται σε ένα από τα πιο διάσημα μέρη της Αυστραλίας.

Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού συνοδευόμενοι από την επικεφαλής της αποστολής, κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, βρέθηκαν δίπλα στη διάσημη Opera, φωτογραφήθηκαν μάλιστα όλοι μαζί, ενώ στη συνέχεια υπήρχε και μια κοινή αναμνηστική φωτογραφία με την ομάδα της Παρτίζαν.