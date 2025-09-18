Ολυμπιακός: «Βλέπει» Νικ Καλάθη για ενίσχυση στην περιφέρεια

Onsports Team

Ο έμπειρος γκαρντ «κόπηκε» από τον Σπανούλη στη Μονακό όπως αναφέρουν δημοσιεύματα και οι «ερυθρόλευκοι» δε θα έλεγαν όχι στην απόκτησή του.

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό, κάνουν λόγο για διαφαινόμενο τέλος της συνεργασίας του Νικ Καλάθη με τη Μονακό. Ο Έλληνας γκαρντ φέρεται να μην είναι στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη, οπότε αν προκύψει συμφωνία με τους Μονεγάσκους θα ψάξει να βρει την επόμενη ομάδα του.

Αυτή δεν αποκλείεται να είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν λύση στα γκαρντ, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Έβανς. Έχουν σε εκτίμηση τον Καλάθη και έτσι δεν αποκλείεται να ασχοληθούν με την περίπτωση του 36χρονου.

Αυτό, όμως, μόνο αν μείνει ελεύθερος από τη Μονακό κι αν πάρει και χρηματική αποζημίωση για την αποδέσμευσή του. Έτσι ώστε να είναι χαμηλότερο οικονομικά το συμβόλαιο που θα πρέπει να του δώσουν.