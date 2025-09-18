Ομπράντοβιτς στο Onsports: «Όλη η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα για εμένα»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Onsports για την επιθυμία του να τιμάει πάντα τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και τη χαρά του όταν συναντά κάποιο από τα μέλη της οικογένειας Γιαννακόπουλου.

Παναθηναϊκός και Παρτίζαν βρέθηκαν για ακόμα μια φορά αντιμέτωποι στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», καθώς η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθε χρόνο είναι επιβεβλημένη.

Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής βρέθηκε για 13 χρόνια στον «πράσινο» πάγκο κι έχτισε μια βαθιά σύνδεση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο και όλη του την οικογένεια.

Κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα αποκλειστικά στην κάμερα του Onsports.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το αν ο βασικός λόγος που η ομάδα του έκανε το ταξίδι στην άλλη άκρη της γης είναι γιατί ήθελε να τιμήσει την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου: «Ναι, χωρίς αμφιβολία. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η ιδέα ξεκίνησε την περσινή χρονιά. Μίλησαν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ο πρόεδρός μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είδα την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τη σύζυγο του Παύλου. Είμαι πολύ χαρούμενος όταν τους βλέπω, όλη την οικογένεια Γιαννακόπουλου γιατί έκαναν πολύ ιδιαίτερα πράγματα για εμένα σε προσωπικό επίπεδο».

Για το αν θα έχει πάντα παρουσία στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να τιμά την μνήμη του: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Κάθε φορά θα είμαι εκεί. Όποτε καλούν την ομάδα μου ή εμένα προσωπικά θα είναι ευχαρίστησή μου να είμαι εκεί».

Νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρτίζαν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αναφέρει σχετικά: «Παίξαμε μαζί σε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν δικός μου σύλλογος. Είμαι από τη Σερβία και η Παρτίζαν είναι κάτι που κουβαλάω πάντα μέσα μου, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι, λίγο-πολύ, το ίδιο. Το συναίσθημα είναι ξεχωριστό».