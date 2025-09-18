Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με Αταμάν και διεθνείς - Δείτε βίντεο

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Αφίχθη στη Μελβούρνη το γκρουπ με τον Εργκίν Αταμάν και τους διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού - Η ατάκα του Κώστα Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει ένα σπουδαίο και ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν (18/9, 12:30) για την πρεμιέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αυστραλία!

Το πρώτο γκρουπ παικτών (Ναν, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου) βρίσκεται στη Μελβούρνη από την περασμένη, μαζί με μέλη της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου. Απουσίαζαν φυσικά οι διεθνείς και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις για το Eurobasket.

Το δεύτερο γκρουπ έφτασε προ ολίγου στο ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα στη Μελβούρνη. Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσεβέν και φυσικά ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκαν έτοιμοι για την πρεμιέρα του «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε λίγες ώρες από τώρα.

Μάλιστα, παρά την κούραση από το 24ωρο ταξίδι μέσω Ντουμπάι και ένα ολόκληρο τουρνουά στο Ευρωμπάσκετ, ο Κώστας Σλούκας δεν έδειξε να πτοείται, λέγοντας όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση: «Φρέσκοι είμαστε».

Δείτε τα βίντεο του Onsports: