Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 5ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Την πρώτη θέση στο 5ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, κατέκτησε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε με 70-69 της Anadolu Efes στον μεγάλο τελικό. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους. Την τρίτη θέση κατέλαβε η FC Bayern Munich που επιβλήθηκε της Partizan Mozzart Bet Belgrade με 99-95 στον μικρό τελικό.

Στο ημίχρονο του τελικού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε και βράβευσε τους ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ CANADAIR για την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση που επιδεικνύου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Σμηναγό Ιπτάμενο Ηλία Βελούδο και τον Αντισμηναγό Μηχανικό Αντώνιο Βουρβούλη.

Ισορροπημένο ήταν το ματς στα πρώτα του λεπτά με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 10-9 στο 5’ και το σκορ να είναι ισόπαλο (14-14) στο 7’. Στο 8’ οι πράσινοι προσπέρασαν με 18-14 πριν το φινάλε του δεκαλέπτου με 23-20.

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 33-23 στο 16’ με την Efes να μειώνει σε 33-26 στο 17’. Το τέλος του ημιχρόνου βρήκε το «τριφύλλι» προηγούμενο με 36-31 και στο 21’ η Anadolu Efes μείωσε σε 36-35. Στο 23’ οι πράσινοι ξέφυγαν με 45-35 και στο 25’ η διαφορά έφτασε στο +14 (49-35) πριν το φινάλε του δεκαλέπτου με 55-46.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 55-51 στο 31’ με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 62-53 στο 33’. Η Efes προσπέρασε με 69-68 στο 39’, αλλά ο Κώστας Σλούκας με λέι απ 11,6” δεύτερα πριν το τέλος χάρισε τη νίκη στους πράσινους (70-69).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 36-31, 55-46, 70-69

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 1 , Γκάι 13 (3/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπαλτσερόφκσι 6 , Σλούκας 9 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ) , Παπαπέπτρου 3 (1) , Γκραντ 5 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λεσόρ 21 (9 ριμπαουντ) , Γκριγκόνις , Ερνανγκόμεθ 3 (5 ριμπάουντ) , Μήτογλου 9 (9 ριμπάουντ)

Anadolu Efes (Τζαν): Λάρκιν 14 (2/7 τρίποντα, 6 ασίστ), Μπομπουά 8 (2) , Μπράιαντ 7 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ) , Γκάζι , Κλάιμπερν 13 (3/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Τόμπσον 5 (1), Πλάις , Χόλατζ, Οσμανί , Γιλμάζ , Γουίλις 10 (2) , Ζίζιτς 11

Bayern Munich – Partizan Mozzart Bet Belgrade 99-95

Την τρίτη θέση στο 5ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατέκτησε η FC Bayern Munich καθώς επικράτησε της Partizan Mozzart Bet Belgrade με 99-95 στον μικρό τελικό. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Έντουαρντς με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 46-51, 74-72, 99-95

FC Bayern Munich: Μπαμπ, Φρανσίσκο 11 (3), Έντουαρντς 20 (5/7 τρίποντα), Βέιντμαν 7 (1), Ράντοντσιτς 3, Μπόνγκα 11 (3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπολμάρο 6, Ομπστ 16 (2), Ουίμπεργκ 2, Χάρις 7, Μπράνκοβιτς 8, Μπούκερ 8.

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Βούκσεβιτς 6, ΛεΝτέι, Αβράμοβιτς 8 (2), Κοπρίβιτσα 2, Πάντερ 9, Σμαϊλάγκιτς 13 (3), Γιάραμαζ, Νάναλι 20 (2), Τριφούνοβιτς 11 (1), Άντζουσιτς 8 (2), Ντοζίερ 3 (1), Καμίνσκι 15 (3/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ).

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

1ος ημιτελικός: Anadolu Efes – Partizan Mozzart Bet Belgrade 81-79

2ος Ημιτελικός: Παναθηναϊκός – FC Bayern Munich 80-73

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός: FC Bayern Munich – Partizan Mozzart Bet Belgrade 99-95

Τελικός (20.00): Παναθηναϊκός – Anadolu Efes 70-69