Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κατέκτησε το 3ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οnsports Τeam

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ που επικράτησε στον τελικό της Anadolu Efes με 80-74.

Την τρίτη θέση του σπουδαίου τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του «τριφυλλιού», Παύλου Γιαννακόπουλου, κατέλαβε η Ratiopharm Ulm, καθώς επιβλήθηκε με 94-84 της Partizan Nis Belgrade στον μικρό τελικό.

O αγώνας…

Η Anadolu Efes ξεκίνησε καλύτερα το ματς και στο 5’ βρέθηκε να προηγείται με 18-12, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντέδρασε και με σερί 6-0 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 18-18 στο επόμενο λεπτό. Στο 9’ οι «πράσινοι» προσπέρασαν με 26-22, πριν το φινάλε του δεκαλέπτου με το σκορ στο 26-23. Το «τριφύλλι» ξέφυγε με 30-23 στο 11’ και στο 12’ πήρε διψήφια διαφορά πόντων (34-23). Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έφτασε στο +14 (39-25) στο 14’ με την τουρκική ομάδα να μειώνει σε 39-32 στο 17’. Το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε τους «πράσινους» προηγούμενους με 47-34, ενώ στα μισά της τρίτης περιόδου ήταν μπροστά στο σκορ με 55-41. Η Anadolu Efes μείωσε σε 59-54 στο 30’ με τους «πράσινους» να επανέρχονται στο +10 (64-54) στο 32’. Στο 35’ οι πρωταθλητές Ευρώπης πλησίασαν σε 69-64 αλλά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν αυτός που πήρε τελικά τη νίκη με 80-74.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-34, 59-54, 80-74.

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 9 (1), Μέικον 13 (3), Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 3 (1), Καββαδάς, Κασελάκης 6, Ουάιτ 7, Φλόιντ 10, Νέντοβιτς 9 (2), Έβανς 6, Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 7 (1).

Anadolu Efes (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 17 (3), Σαϊμπίρ 6, Μπαλμπάι, Γκετσίμ 2, Ιλιάσογλου, Γκαζί, Μοερμάν, Τουντσέρ 11 (3), Μίσιτς 17 (2), Άντερσον 9 (3), Πετρούσεφ 5, Ντάνστον 7.

Partizan Nis Belgrade – Ratiopharm Ulm 84-94

Την τρίτη θέση του 3ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξάγεται στο ΟΑΚΑ στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Παναθηναϊκού, κατέκτησε η Ratiopharm Ulm καθώς στον μικρό τελικό επιβλήθηκε της Partizan Nis Belgrade με 94-84.

Η ομάδα του Γιάκα Λάκοβιτς ήταν ανώτερη της -ελλιπούς- αντιπάλου της κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα του οποίου διατηρούσε εξ’ αρχής τον έλεγχο. Έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενη με 26-21 και το ημίχρονο με 50-42. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά ανήλθε στους 18 πόντους (53-71), ενώ ολοκληρώθηκε με 72-55. Τελικά, οι Γερμανοί έφτασαν στη νίκη και κατέλαβαν την τρίτη θέση του 3ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 42-50, 55-72, 84-94

Partizan Nis Belgrade (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Κούρουκς 11, Ζάγκορατς 9, Αβράμοβιτς 21, Κοπρίβιτσα 14, Ντάνγκουμπιτς 8, Στεφάνοβιτς 1, Μίλετιτς 2, Γιοβάνοβιτς 2, Μουρ, Γκλας 3, Τριφούνοβιτς 13, Μάνταρ.

Ratiopharm Ulm (Γιάκα Λάκοβιτς): Κριστόν 16, Μπλοσομγκέιμ 20, Γκίντερ 4, Σιμόν 8, Στολ, Φίλιπς 8, Μπρέτζελ 6, Χέρκενοφ 8, Κλέιπες 5, Κρίμερ 5, Ντιαλό 3, Ζούγκιτς 11.

Τα αποτελέσματα του 3ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

Anadolu Efes – Ratiopharm Ulm 88-69

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Partizan Nis Belgrade 89-85

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός: Partizan Nis Belgrade – Ratiopharm Ulm 84-94

Τελικός: Anadolu Efes – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 80-74

Η τελική κατάταξη του τουρνουά: