Οριστικό και επίσημο: Το Final-4 στην Αθήνα και στο Telekom Center!
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 10 Σεπτεμβρίου 2025, 12:23
EUROLEAGUE

Οριστικό και επίσημο: Το Final-4 στην Αθήνα και στο Telekom Center!

Η EuroLeague ψήφισε και αποφάσισε πως το Final-4 του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο πλέον υπερσύγχρονο και κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης, με τη διοργάνωση να επιστρέφει στη χώρα μας 19 χρόνια μετά την τελευταία φορά, χάρη στις εξαιρετικές κινήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Είναι γεγονός. Η τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το Final-4 της EuroLeague, επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα με την πλειοψηφία των ομάδων να ψηφίζει... Αθήνα (8 Αθήνα, 3 Βελιγράδι, 2 αποχή). 

Μετά το 2007, όταν και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το «Telekom Center», πλέον, ανοίγει και πάλι τις θύρες του για να φιλοξενήσει την κορυφαία μπασκετική γιορτή της Ευρώπης.

Μια απόφαση που μπορεί να πάρθηκε από την πλειοψηφία των ομάδων – μετόχων, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρασε από… χίλια κύματα μιας και το ανθελληνικό μπλοκ που είχε δημιουργηθεί από συγκεκριμένα… κέντρα, έκανε ότι μπορούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να μην έρθει το Final-4 στην Ελλάδα, αλλά να καταλήξει στο Βελιγράδι.

Μια στάση συγκεκριμένων ανθρώπων και ομάδων που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τη χώρα μας, την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος όμως χειρίστηκε την όλη κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για την διοργάνωση μιας τεράστιας αθλητικής γιορτής η οποίας θα αποφέρει τεράστια κέρδη στη χώρα μας.

Κέρδη σε όλα τα επίπεδα, μιας και τα οικονομικά οφέλη αναμένεται να είναι τεράστια, όπως τεράστια θα είναι και η διαφήμιση της χώρας σε ολόκληρη την Υφήλιο.



