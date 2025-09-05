Αλβέρτης: «Τα πάντα στον Παναθηναϊκό ο Παύλος Γιαννακόπουλος, συνεχίζει το έργο ο Δημήτρης»

Οnsports Τeam

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον θρυλικό διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, Παύλο Γιαννακόπουλο, υποστηρίζοντας πως έδωσε τα πάντα στην ομάδα, ενώ το έργο του συνεχίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο παλαίμαχος άσος στο «SBS Greek» για:

Τη σημασία της διεξαγωγής του 7ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Δείχνει τη δυναμική και την απίστευτη απήχηση που έχει αυτή η ομάδα, η ομάδα που έφτιαξε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και τιμούμε κάθε χρόνο την προσφορά του με ένα Τουρνουά. Το να βρισκόμαστε στην Αυστραλία με τόσο πολύ ελληνισμό να περιμένει να δει τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη υπόθεση και συγκίνηση για μας. Πιστεύω είμαστε η μοναδική ομάδα που διοργανώνει τέτοια τουρνουά. Ένα φανταστικό τουρνουά πέρσι στο Καλλιμάρμαρο, έναν ιστορικό χώρο, που έγινε παγκόσμιο γεγονός. Φέτος ερχόμαστε στην Αυστραλία, μια τεράστια χώρα που έχει πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να κάνουμε αυτό το τουρνουά παγκόσμιο θεσμό. Για μένα είναι μια πολύ σοφή κίνηση. Θα μπορέσουν άνθρωποι που απλά βλέπανε από την τηλεόραση ή ακούγανε από το ραδιόφωνο τον Παναθηναϊκό, να τον δουν από κοντά και να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Έτσι θα μπορέσουμε να «φτιάξουμε» νέους φίλους του Παναθηναϊκού, ακόμη κι αν είναι τόσο μακριά. Να είναι λοιπόν όλοι έτοιμοι γιατί θα περάσουμε όμορφα. Ανυπομονούμε να τους δούμε από κοντά».

Την σχέση του με τον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Μεγάλωσα μαζί του! Από την πρώτη μέρα που ήρθα μέχρι την τελευταία ήταν μια πατρική φιγούρα, όχι μόνο για μένα. Για όλους. Έχει δώσει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Έχει συμβάλλει ώστε αυτή η ομάδα να γίνει ένας μύθος στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Άφησε πίσω τεράστιο έργο, το οποίο συνεχίζει και μεγαλώνει ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κάνει τα πάντα για την ομάδα ώστε να μεγαλώσει και το όνομα του πατέρα του, Παύλου, να μείνει για πάντα στην ιστορία».

Το πώς αντιλαμβάνεται τη μετάδοση της ιστορίας στη νέα γενιά: «Η νέα γενιά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού έχει την τύχη να βλέπει την ομάδα σε ένα υψηλότατο επίπεδο. Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό γήπεδο στην Ευρώπη. Η ατμόσφαιρα έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Κάτι που το αποδεικνύουν τα εκατοντάδες, για να μην πω παραπάνω, παιδιά με τις οικογένειές τους που έρχονται σε κάθε παιχνίδι. Πλέον, τα παιχνίδια του ΑΠΟΑ είναι ένα γεγονός κάθε ομάδα που είναι για όλη την οικογένεια. Παράλληλα, η ομάδα προχωρά όπως πρέπει…».

Το ποιον τίτλο από αυτούς που κατέκτησε ξεχωρίζει: «Θα είναι αδικία να ξεχωρίσουμε κάποιον. Το πρώτο ευρωπαϊκό σίγουρα έχει ξεχωριστή θέση στη μνήμη μας. Κάθε τίτλος απαιτούσε μεγάλο αγώνα και προσπάθεια. Κάθε τίτλος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία».

Τη νέα αγωνιστική περίοδο: «Είμαστε καταδικασμένοι να παλεύουμε για όλους τους τίτλους και να διεκδικούμε τη νίκη κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ νωρίς και χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για να πάρει τους καλύτερους παίκτες που μπορούσε. Μένει τώρα όλοι οι παίκτες να βρεθούν μαζί και να δουλέψουν».