Γκριγκόνις: «Η επιστροφή μου στη δράση είναι μια μεγάλη μάχη» (vid)
Ο Μάριους Γκριγκόνις μίλησε στο «CLUB 1908» για την πολύ δύσκολη σεζόν που πέρασε, αλλά και γι αυτή που έρχεται όπου θέλει να κάνει την απόλυτη ολική επαναφορά.
Ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλος από τον Μάριους Γκριγκόνις. Το βραβείο... ατυχίας θα μπορούσε να το "χτυπήσει" στα ίσια και ο Ματίας Λεσόρ αλλά η αλήθεια είναι πως ο Λιθουανός έχει δώσει μια αδιανόητη... μάχη για να καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση του, να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια του και να μπορέσει να επιστρέψει στα παρκέ.
Ο Γκιργκόνις έχει ξεκινήσει και πάλι προπονήσεις με την ομάδα του "τριφυλλιού" και μιλώντας στο στο «CLUB 1908» χαρακτήρισε την περιπέτεια της υγείας του ως μια μεγάλη μάχη, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:
Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση: «Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».
Για το αν ανυπομονεί για κάτι: «Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».
