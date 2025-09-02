Ομάδες

Ναν: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να πετύχουμε»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 02 Σεπτεμβρίου 2025, 15:10
Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στην Ελλάδα, φόρεσε και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι και ετοιμάζεται για νέες επιτυχίες. 

Ο Κέντρικ Ναν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους στόχους του για τη νέα σεζόν αλλά και στους Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς που θα είναι συμπαίκτες του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τις διαφορές ανάμεσα στην περσινή και τη φετινή πρώτη μέρα στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».

Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».

Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τί να κάνει».
 
Για την τριάδα με Σλούκα και Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».
 


