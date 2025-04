Παναθηναϊκή «τρέλα» με 12.000 κόσμου στο ΟΑΚΑ: Ο Σλούκας έστειλε το μήνυμα ενόψει Εφές!

Απίστευτες εικόνες το μεσημέρι της Κυριακής (27/04) στο ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιήθηκε η ανοικτή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR.

Λίγο μετά τις 12:00 οι θύρες του «κλειστού» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων άνοιξαν, με τους φιλάθλους των Πρωταθλητών Ευρώπης να παίρνουν τη θέση τους και να ζητούν την κατάκτηση του back to back τροπαίου της Ευρωλίγκας.

«Βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία, το 8ο θα φέρουμε από την Αραβία» ήταν το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα για μεγάλο διάστημα. Λίγο αργότερα, τη θέση τους στο ΟΑΚΑ πήραν και οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR δημιουργώντας μαγική ατμόσφαιρα. Συνολικά, 12.000 κόσμου βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, στέλνοντας μήνυμα σε όλους για το τι θα ακολουθήσει…

Μετά τέλος της ανοικτής προπόνησης ο Κώστας Σλούκας πήρε το μικρόφωνο κι έστειλε το μήνυμα ενόψει των αγώνων με την Εφές στην Πόλη. Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός του «τριφυλλιού»: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξή σας, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε όλοι μαζί για να παλέψουμε αρχής γεννομένης από την Τετάρτη. Ευχαριστούμε, θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε την σειρά πίσω».

