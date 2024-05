Final Four Euroleague 2024: Πράσινη «τρέλα» στο Βερολίνο | «Ζέσταμα» πριν το Ρεάλ – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στοχεύει στο έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο και φυσικά θα έχει τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών του.

Οι φίλοι των «πράσινων» αναμένεται να μετατρέψουν την Uber Arena σε… ΟΑΚΑ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρουσία 10.000 οπαδών.

Αρκετοί εξ αυτών, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει το «ζέσταμα» στο κέντρο του Βερολίνου, δίνοντας τον δικό τους «πράσινο» παλμό.

Δείτε video με τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR:

Panathinaikos fans are in a good mood before the EuroLeague Final game ?☘️ pic.twitter.com/u4LQN2MI6Y