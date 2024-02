Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 74-63: Ο νόμος του ΟΑΚΑ «μίλησε» ξανά!

Οι «πράσινοι» «κατάπιαν» την αντίπαλο τους στο «κολαστήριο» του ΟΑΚΑ, χάνοντας για ένα σουτ τη διαφορά της ήττας στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε συγκλονιστική άμυνα στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο επιθετικός οίστρος του Κέντρικ Ναν έκανε τη διαφορά.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε το κακό ξεκίνημα που έφερε τη Φενέρμπαχτσε στο +12 (19-7 στο 8’) και βρέθηκε στο σημείο, όπου κάλυπτε ακόμα και το -14 της ήττας στον πρώτο γύρο.

