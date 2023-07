Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους «πράσινους» στην πρεμιέρα της Euroleague, ενώ στην συνέχεια θα υποδεχθούν την Μπαρτσελόνα και θα ακολουθήσει η πρώτη, από τις οκτώ διαβολοβδομάδες.

Αρχικά, οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στην Ιταλία και το Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι και εν συνεχεία, θα υποδεχθούν την Παρτιζάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

1. 6 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

2. 13 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

3. 17 Οκτωβρίου: Αρμάνι - Ολυμπιακός

4. 19 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Παρτίζαν

5. 26 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Εφές

6. 2 Νοεμβρίου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

7. 9 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια

8. 14 Νοεμβρίου: Μακάμπι - Ολυμπιακός

9. 16 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

10. 24 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις

11. 30 Νοεμβρίου: Μονακό - Ολυμπιακός

12. 5 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Ρεάλ

13. 8 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Μπάγερν

14. 15 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Βαλένθια

15. 19 Δεκεμβρίου: Βίρτους - Ολυμπιακός

16. 22 Δεκεμβρίου: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός

17. 29 Δεκεμβρίου: Άλμπα - Ολυμπιακός

18. 2 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Αρμάνι

19. 4 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μονακό

20. 10 Ιανουαρίου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

21. 12 Ιανουαρίου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός

22. 18 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μακάμπι

23. 25 Ιανουαρίου: Ρεάλ - Ολυμπιακός

24. 30 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Άλμπα

25. 1 Φεβρουαρίου: Μπάγερν - Ολυμπιακός

26. 8 Φεβρουαρίου: Βαλένθια - Ολυμπιακός

27. 1 Μαρτίου: Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

28. 7 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Βίρτους

29. 14 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

30. 19 Μαρτίου: Εφές - Ολυμπιακός

31. 21 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

32. 28 Μαρτίου: Παρτίζαν - Ολυμπιακός

33. 4 Απριλίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

34. 12 Απριλίου: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

