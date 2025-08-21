Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 23:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε

Φίλαθλοι της Ιντεπεντιέντε δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια των τρομακτικών επεισοδίων, όπως δείχνει το video – Αναγκάστηκαν να «αποδείξουν» πως δεν είναι Χιλιανοί για να γλιτώσουν.

Τα απίστευτα επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάδ, έχουν σοκάρει τον πλανήτη. Η κατάσταση ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη, με τους χούλιγκαν των γηπεδούχων να επιτίθονται με μανία σε όποιον έβλεπαν μπροστά τους.

Μάλιστα πάνω στο χαμό, χτύπησαν και πολλούς Αργεντινούς συνοπαδούς τους, επειδή δεν καταλάβαιναν πως είναι φίλοι της Ιντεπεντιέντε.

Είναι χαρακτηριστικό το video που δείχνει συμμετέχοντες στα επεισόδια αφού δεν έχουν πλέον κάποιον Χιλιανό για να χτυπήσουν, αρχίζουν να χτυπούν έναν Αργεντινό που επίσης φοράει κουκούλα οπότε μάλλον συμμετείχε στα επεισόδια κι αυτός.

Τότε γύρισε και έδειξε το σήμα της Ιντεπεντιέντε στη φόρμα του, για να τους πείσει πως δεν είναι Χιλιανός και οπαδός της αντιπάλου ομάδας. Τότε και μόνο τότε σταμάτησαν.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
12 λεπτά πριν Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
EUROPA LEAGUE
Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
19 λεπτά πριν Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε
42 λεπτά πριν Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε
EUROPA LEAGUE
Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ήταν... αλλού οι Θεσσαλονικείς, στο χέρι τους η πρόκριση στην Τούμπα!
43 λεπτά πριν Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ήταν... αλλού οι Θεσσαλονικείς, στο χέρι τους η πρόκριση στην Τούμπα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved