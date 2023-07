Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Την Δευτέρα (17/07) υπήρξε η πρώτη διαρροή, αλλά την Τρίτη (18/07) έγινε και επίσημο. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Βάσει προγράμματος, το ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και το πρώτο τζάμπολ ορίστηκε στις 21:15.

Η δεύτερη αγωνιστική θα βρει τους «πράσινους» να παραμένουν στην Ελλάδα, καθώς θα υποδεχθούν την Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο, ακολουθεί η πρώτη διαβολοβδομάδα, με το «τριφύλλι» να αντιμετωπίζει σε λίγες ημέρες, αρχικά την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ.

1. 6 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

2. 12 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μπάγερν

3. 17 Οκτωβρίου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός

4. 20 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μακάμπι

5. 27 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

6. 3 Νοεμβρίου: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός

7. 10 Νοεμβρίου: Άλμπα - Παναθηναϊκός

8. 15 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις

9. 17 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Βίρτους

10. 23 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια

11. 30 Νοεμβρίου: Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

12. 5 Δεκεμβρίου: Εφές - Παναθηναϊκός

13. 7 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ρεάλ

14. 14 Δεκεμβρίου: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

15. 20 Δεκεμβρίου: Μονακό - Παναθηναϊκός

16. 22 Δεκεμβρίου: Αρμάνι - Παναθηναϊκός

17. 28 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

18. 3 Ιανουαρίου: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

19. 5 Ιανουαρίου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός

20. 9 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Εφές

21. 11 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Μονακό

22. 19 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Παρτίζαν

23. 25 Ιανουαρίου: Μακάμπι - Παναθηναϊκός

24. 31 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Αρμάνι

25. 2 Φεβρουαρίου: Ζάλκιρις - Παναθηναϊκός

26. 9 Φεβρουαρίου: Παναθηναϊκός -Φενέρμπαχτσε

27. 29 Φεβρουαρίου: Ρεάλ - Παναθηναϊκός

28. 8 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

29. 14 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

30. 20 Μαρτίου: Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

31. 22 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

32. 29 Μαρτίου: Βίρτους - Παναθηναϊκός

33. 4 Απριλίου: Μπάγερν - Παναθηναϊκός

34. 12 Απριλίου: Παναθηναϊκός - Άλμπα

