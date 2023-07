Παναθηναϊκός: Είπε «αντίο» και επίσημα στον Ντέρικ Ουίλιαμς

Μετά τους Πάρις Λι και Νέιτ Ουόλτερς, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και ο Ντέρικ Ουίλιαμς.

Με ανάρτησή της στα social media η «πράσινη» ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε για μια χρονιά με τη φανέλα της ομάδας και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Thank you, @DWXXIII! We wish you all the best for your future! ?#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/QV40bL3i3N