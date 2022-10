Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-71: Εύκολα το απόλυτο για Ιτούδη και Καλάθη (videos)

Το «συγκρότημα» του Δημήτρη Ιτούδη έκανε το 2Χ2 στην έναρξη του νέου «μαραθωνίου» στη λίγκα, με τον Νικ Καλάθη να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να πλησιάζει το «triple double», τελειώνοντας το ματς με 13 πόντους, 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο για ένα δεκάλεπτο, το πρώτο. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να πάρουν σημαντική διαφορά, με τους γηπεδούχους να «κλείνουν» στο +3 (23-20) με τον Έλληνα γκαρντ να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 4 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Όμως, η εικόνα του ματς άλλαξε άρδην στη δεύτερη περίοδο.

