Αντετοκούνμπο:«Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου»
Οnsports Τeam 16 Σεπτεμβρίου 2025, 15:39
EUROBASKET

Αντετοκούνμπο:«Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Ο Giannis κινείται ακόμα σε ρυθμούς.... Εθνικής απολαμβάνοντας την ευτυχία που του έδωσε η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με το Εθνόσημο στο στήθος. 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν στην Εθνική ομάδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket της Λετονίας, με τους διεθνείς να το γιορτάζουν δεόντος το βράδυ της Δευτέρας σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμα και μετά το γλέντι, ξύπνησε με τις γλυκές αναμνήσεις του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο οποίο κατάφερε να πετύχει έναν ανεκλπλήρωτο στόχο του. 

Και η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δε μπορεί να κρυφτεί, όπως φάνηκε από την τελευταία του ανάρτηση στην οποία ανέφερε:

«Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Δείτε τη:



