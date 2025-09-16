Eurobasket 2025: «Έσυραν» τον χορό Αντετοκούνμπο και Σπανούλης στον θρίαμβο της Εθνικής

Onsports Team

Στον απόηχο της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου, οι διεθνείς γιόρτασαν σε γαλανόλευκο φόντο με τραγούδι, χορό και αστείρευτο κέφι.

Η επιστροφή της Εθνικής Ελλάδας στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια δεν θα μπορούσε παρά να έχει και το ανάλογο… ελληνικό γλέντι.

Στον απόηχο της μεγάλης νίκης επί της Φινλανδίας και της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, οι παίκτες γιόρτασαν την επιστροφή στις επιτυχίες σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδούσε ο Θοδωρής Φέρρης.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media μιλούν από μόνες τους. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Σπανούλης, πλάι πλάι, «έσυραν τον χορό» σε γαλανόλευκο φόντο.

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραγούδησε, παρασύροντας συμπαίκτες και φίλους.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε και αυτός, τη δική του ξεχωριστή στιγμή, όταν ο Φέρρης του αφιέρωσε το γνωστό τραγούδι «Πού ’σαι Θανάση», σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.

Ο Βασίλης Σπανούλης, με το πούρο του νικητή στο χέρι, και ο Γιάννης, πρωταγωνιστής του τουρνουά, απολάμβαναν κάθε δευτερόλεπτο αυτής της γιορτής, δικαιώνοντας τους κόπους και τα όνειρα μιας ομάδας που ξαναγύρισε στις κορυφαίες της Ευρώπης.

Στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το γλέντι της Εθνικής απουσίαζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς θα αναχωρήσουν άμεσα για Αυστραλία για να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκεί όπου τις επόμενες ημέρες θα «χτυπάει» δυνατά η καρδιά του Παναθηναϊκού αλλά και της Ελλάδας.