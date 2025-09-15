Εθνική Ομάδα: Στην Αθήνα οι θριαμβευτές

Οnsports Τeam

Η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε από τη Ρίγα, με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της και στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" την περίμενε μια "ζεστή" υποδοχή υπό τους ήχους του "The Final Countdown".

Θερμής υποδοχής έτυχε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία επέστρεψε από τη Ρίγα της Λετονίας με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της.

Η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει μία μικρή εκδήλωση στην αίθουσα υποδοχής προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του που ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάρθρου και έφεραν στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Παρών ο γενικός γραμματέας αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει η μασκώτ της επίσημης αγαπημένης όλων των Ελλήνων, ο Ερμής!

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος προσγειώθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι ο πρώτος που έκανε την εμφάνισή του στην αίθουσα αφίξεων.

Τα μέλη της αποστολής παρέλαβαν τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, με τους ανθρώπους που επανέφεραν την χώρα μας στο βάθρο να τιμώνται.

"Να ευχαριστήσω για τη συγκίνηση και τη χαρά που μας προσφέρατε. Ο Αθλητισμός σηκώνει τη χώρα μας πιο ψηλά. Και αυτό κάνατε εσείς και στην Κύπρο και στη Ρίγα. Εκτός από την εξαιρετική αγωνιστική σας παρουσία περάσατε και πολλά ωραία μηνύματα σε όλους. Καλή ξεκούραση που τη χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ όλους για ένα πολύ σημαντικό ακόμα μετάλλιο για όλους μας" είπε ο κ. Μαυρωτάς.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Σπανούλης είπε: "Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλαμε να πάμε το μπάσκετ ακόμα πιο ψηλά. Χαίρομαι γι αυτό. τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες. Μακάρι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε όλους τους τομείς".

Ο Κώστας Παπανικολάου με τη σειρά του είπε: "Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα συνιασθήματα και μηνύματα από όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία. Η αύρα τους μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα. Και όπως είπε και ο κόουτς μακάρι να κάναμε κι άλλα παιδιά να αγαπήσουν και να ερωτευτούν το μπάσκετ. Όπως έγινε και με τη δική μου γενιά και τους παίκτες όπως τον κόουτς, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά και τους άλλους. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας".