Eurobasket 2025: Σλούκας και Παπανικολάου για το μέλλον τους στην Εθνική ομάδα

Onsports Team

Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου, άξιζαν περισσότερο απ’ όλους αυτό το μετάλλιο. Ήταν το πρώτο τους με την Εθνική ομάδα, την οποία υπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια. Αμφότεροι, μάλιστα, δεν… έκλεισαν την πόρτα της αναφορικά με το ενδεχόμενο να ξαναφορέσουν τη φανέλα της.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του:

«Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και στην οικογένειά μου, γιατί έχω λείψει πολύ από το σπίτι φέτος. Προφανώς και αξίζαμε αυτό το μετάλλιο, είναι κάτι ασύλληπτο.

Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είναι πολύ μακρινό το 2027, δεν ξέρω το μέλλον τι επιφυλάσσει, αλλά πιθανόν να είμαι τότε άνεργος. Νομίζω ότι είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, τον τρόπο και το σωστό τάιμινγκ. Θα το αφήσω ανοιχτό και θα δείξει».

Από την πλευρά του ο Κώστας Παπανικολάου είπε:

«Είναι μαγεία να εκπληρώνονται τα όνειρά σου. Όνειρα που έχεις από 15 χρονών παιδί. Όταν αυτό γίνεται προσπαθείς να το διαφυλάξεις, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις. Για μένα πέρσι εκπληρώθηκε το όνειρο να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το όνειρο του να καταφέρω κάτι με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο Ανδρών. Αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, το να βλέπω την Εθνική του 2005 και του 2006. Από παιδί ονειρευόμουν κι έλεγα πόσο όμορφο είναι να κάνεις κάτι τέτοιο για τη χώρα σου. Νιώθω ευλογημένος και ελπίζω να κάναμε τους Έλληνες περήφανους, παιδάκια να αγαπήσουν το μπάσκετ και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουν τα δικά τους προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από έναν αγώνα μπάσκετ, να καταφέραμε το μυαλό τους να ξεχαστεί ή ακόμα καλύτερα, να τους κάναμε να χαμογέλασαν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.

Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που είπα στην αρχή του καλοκαιριού. Η Εθνική ομάδα είναι τιμή, για μένα είναι τιμή, εξακολουθεί να είναι τιμή. Αν στο επόμενο παράθυρο καλεστώ θα είμαι εκεί με χαρά και με τιμη να υπηρετήσω την Εθνική ομάδα. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου συμμετοχή γιατί πρέπει να τελειώσει για να έρθουν νέα παιδιά, εγώ θα ξαναπώ ότι είμαι υπέρ, τότε τελειώνει με ένα μαγικό τρόπο».