Σλούκας για ματς με Τουρκία: «Πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλο το Έθνος»

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον αυριανό ημιτελικό με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα ως τον σημαντικότερο της καριέρας του, ενώ την ίδια στιγμή τόνισε ότι ο Εργκίν Αταμάν είναι ο κορυφαίος τεχνικός της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το Έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Για το γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς.. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία στη φετινή ομάδα. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι φέρνει μια έξτρα σιγουριά. Όλοι είμαστε έτοιμοι πνευματικά γιατί οι σφαλιάρες από το παρελθόν έχουν μείνει στο μυαλό μας. Υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τον Εργκίν Αταμάν: «Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος. Για μένα τα τελευταία 10 είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πόλη μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά κι ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».