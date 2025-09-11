Σπανούλης: «Ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, χρόνια επηρεάζει το μυαλό των ανθρώπων»

Οnsports Τeam

Ο Βασίλης Σπανούλης, μία μέρα πριν από τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία, απάντησε στον Εργκίν Αταμάν και όσα εκείνος είπε αναφορικά με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η άμμος στην κλεψύδρα εν όψει της αυριανής σπουδαίας αναμέτρησης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας φτάνει στο τέλος της και στο προσκήνιο έχουν βγει οι προπονητές των δύο ομάδων. Οι χθεσινές δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν αναφορικά με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα επιθετικά φάουλ που δεν του σφυρίζονται, δεν έμειναν αναπάντητες από τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας, απάντησε στον Τούρκο τεχνικό λέγοντας πως εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον τρόπο του επηρεάζει το μυαλό των ανθρώπων.

Αναλυτικά είπε:

Αρχικά τόνισε: «Aγωνιστικό προφίλ πριν σας πω εγώ, τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε τους παίκτες της Τουρκίας, ξέρουμε πως παίζει. Από εκεί και πέρα είναι ένα ματς που σε οδηγεί στα μετάλλια και στον τελικό. Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Εurobasket. Πιστεύω είναι MVP του Eurobasket. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ματς».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει. Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες».

Στη συνέχεια είπε: «Είναι στάση ζωής. Δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, έτσι και δεν θα πετάξουμε στον... ουρανό. Πάιζουμε μπάσκετ και θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Είμαστε στο σωστό timing. Πιστεύω μια ομάδα που έχει βελτιωθεί περισ΄σοτερο από όλες στο τουρνουά. Και από το πως ξεκινήσαμε, ότι έλεγαν για εμάς. Με το μπάσκετ μας, παίζουμε καλό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η συγκέντρωση και το να είσαι ταπεινός στον επόμενο στόχο είναι σημαντικό».

«Δεν υπάρχουν μυστικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με Τουρκία, είτε με Λιθουανία, είναι το ίδιο πράγμα. Με την ίδια σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα ματς. Μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο. Ανοίγει η όρεξη και η ομάδα είναι πέρισσότερο απελευθερωμένη. Αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμα καλύτερα γιατί πρέπει να παίξουμε καλύτερα», ανέφερε.