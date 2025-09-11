Ομάδες

Σενγκούν: «Πάμε όλοι προς τον τελικό»
Οnsports Τeam 11 Σεπτεμβρίου 2025, 12:39
EUROBASKET

Σενγκούν: «Πάμε όλοι προς τον τελικό»

Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα και δεν κρύβει την αισιοδοξία του για το τελικό αποτέλεσμα. 

Μία μέρα μας χωρίζει από τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία και οι δύο ομάδες κορυφώνουν την προετοιμασία τους. Μάλιστα, ο Αλπερέν Σσενγκούν δεν έκρυψε την αισοδοξία του κάνοντας λόγο για πρόκριση των Τούρκων στον τελικό του EuroBasket 2025.

«Αφήσαμε πίσω μας ένα πολύ σημαντικό ματς με μια καλή εμφάνιση. Και ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς. Την Παρασκευή με τους φιλάθλους μας στις κερκίδες, θέλουμε να πάρουμε τη νίκη και να φτάσουμε στον τελικό. Πάμε όλοι προς τον τελικό» είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης του Εργκίν Αταμάν. 



