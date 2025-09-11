Ομάδες

Eurobasket 2025: Φαβορί η Ελλάδα για το χρυσό στη ψηφοφορία της FIBA
Οnsports Τeam 11 Σεπτεμβρίου 2025, 12:50
EUROBASKET

Περίπου οι μισοί φίλαθλοι του Eurobasket θεωρούν πως η Ελλάδα θα κατακτήσει τη διοργάνωση.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 (12/9, 21:00, Nova Start και ΕΡΤ1), με στόχο την πρόκριση στον τελικό μετά από 20 χρόνια.

Μάλιστα, μετά τις εμφανίσεις που πραγματοποιούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του, οι φίλαθλοι της διοργάνωσης δείχνουν να την θεωρούν ως το φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό στη Λετονία.

Σε ψηφοφορία στο site της FIBA, η Ελλάδα προηγείται με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Τουρκία, συγκεντρώνοντας το 47% των ψήφων, έναντι 31% των αντιπάλων μας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η Γερμανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%, ενώ οι Φινλανδοί έχουν μόλις 6%.

fiba-vote.jpg

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ



