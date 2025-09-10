Eurobasket 2025: H Ελλάδα και οι άλλοι τρεις των μεταλλίων – Πότε είναι οι ημιτελικοί

Onsports Team

Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στη Λετονία, με τις σπουδαίες αναμετρήσεις να διεξάγονται την Παρασκευή.

Χωρίς Σέρβους, χωρίς Γάλλους, χωρίς Λιθουανούς, χωρίς Ισπανούς, η τετράδα του Eurobasket αποτελεί γεγονός. Η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν εξασφαλίσει από την Τρίτη την πρόκρισή τους στη ζώνη των μεταλλίων. Το έκαναν και η Φινλανδία – νίκησε εύκολα την Γεωργία – και η Γερμανία μετά την επικράτησή της επί της Σλοβενίας.

Έτσι, το μεγάλο ντέρμπι της τετράδας με έπαθλο μια θέση στον τελικό και εξασφάλιση μεταλλίου, είναι σαφώς το Ελλάδα – Τουρκία. Στον άλλο ημιτελικό, η παγκόσμια πρωταθλήτρια και μεγάλο φαβορί του Eurobasket, Γερμανία, θα αντιμετωπίσει τη… σταχτοπούτα Φινλανδία.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή (12/9). Με το ματς ανάμεσα σε Γερμανούς και Φινλανδούς να αρχίζει στις 17:00 και την ελληνοτουρκική «μάχη» στις 21:00.

EUROBASKET 2025

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Παρασκευή 12/9

Γερμανία – Φινλανδία 17:00

Ελλάδα – Τουρκία 21:00

ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14/9

«Μικρός» τελικός 17:00

«Μεγάλος» τελικός 21:00