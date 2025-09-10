Eurobasket 2025, Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Το «πάλεψε» η παρέα του Ντόντσιτς, πέρασε το φαβορί

Onsports Team

Οι λύσεις της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έκαναν τη διαφορά στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στους αξιόμαχους Σλοβένους του εκπληκτικού Λούκα.

Η Γερμανία ήταν το απόλυτο φαβορί στον τελευταίο προημιτελικό του Eurobasket. Η Σλοβενία αποδείχθηκε... σκληρό καρύδι, όμως η έλλειψη λύσεων, τα πολλά φάουλ που φορτώθηκαν οι παίκτες της, τελικά έφεραν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στη ζώνη των μεταλλίων με το τελικό 99-91.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε τέσσερα φάουλ από το 23ο λεπτό και η κόπωση σαφώς επηρέασε την ομάδα του, παρά την παλικαρίσια προσπάθεια και το προβάδισμα των πρώτων 30 λεπτών του αγώνα ουσιαστικά.

Έτσι, η Γερμανία θα παίξει με τη Φινλανδία στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9), όπου και πάλι θα είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

Ο Βάγκνερ είχε 23, ο Σρέντερ 20, με τον Τάις να προσθέτει 15 για τους νικητές. Οι Σλοβένοι είχαν τον Ντόντσιτς με 39 πόντους αλλά 5/16 τρίποντα. Ο Πρέπελιτς με 13 ήταν ο αξιότερος συμπαραστάτης του.

Η πρώτη περίοδος άρχισε εντυπωσιακά για τους Σλοβένους, με μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα και εξαιρετική άμυνα. Έτσι προηγήθηκαν 32-21. Οι Γερμανοί αντέδρασαν στο δεύτερο δεκάλεπτο και ισοφάρισαν σε 39-39, όμως η παρέα του Ντόντσιτς παρότι φορτώθηκε με τρία φάουλ από νωρίς, στάθηκε στο ύψος της και πήγε στην ανάπαυλα με προβάδισμα 51-45.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ για επιθετικό πάνω στον Σρέντερ. Το ματς έγινε σκληρό με τους Σλοβένους να κρατούν το προβάδισμα. Μάλιστα το 74-70 υπέρ τους, διαμορφώθηκε με τρίποντο του Τρίσταν Ντα Σίλβα απ’ το κέντρο που μείωσε για τους Γερμανούς στο 30’.

Με τρίποντο του Ομπστ στο 32’ ήρθε το γερμανικό προσπέρασμα (77-74). Παρ’ όλα αυτά οι Σλοβένοι έμειναν στο ματς με ηρωισμό κυρίως, καθώς ο Ντόντσιτς ήταν άστοχος ειδικά στα τρίποντα. Όμως στο τέλος οι Γερμανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και εύστοχοι, φτάνοντας στη νίκη-πρόκριση με 99-91.

Τα Δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.