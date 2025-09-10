Ομάδες

Στηρίζει Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ελλάδα ο Τζόκοβιτς - Το μήνυμα που έστειλε στα ελληνικά
Οnsports Τeam 10 Σεπτεμβρίου 2025, 12:14
EUROBASKET

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς υποστηρίζει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025 μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ υπέταξε την Λιθουανία με 87-76 και πήρε ιστορική πρόκριση για την ημιτελική φάση του EuroBasket 2025, για πρώτη φορά μετά το 2009.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια ακόμα αδιανόητη εμφάνιση και ηγήθηκε της ελληνικής επίθεσης σημειώνοντας 29 πόντους (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα!

Ο Greek Freak έδωσε το σύνθημα με την ομιλία του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ αργότερα έκανε μία διαδικτυακή ανάρτηση με βίντεο και φωτογραφίες από το ματς με την Λιθουανία.

Ένα από τα εκατοντάδες σχόλια ήταν και του... Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας έδειξε την υποστήριξή του στην Εθνική Ελλάδας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γράφοντας στα ελληνικά...: «Πάμε!».



